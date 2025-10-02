ΑΕΚ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει Αλκμάαρ

Η ΑΕΚ Λάρνακας εξέδωσε σημαντική ανακοίνωση ενόψει της αποψινής (Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, 22:00) ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την AZ Αλκμάαρ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Η ομάδα καλεί τους φιλάθλους της να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες για ομαλή προσέλευση και παρακολούθηση του αγώνα στην «ΑΕΚ Αρένα».

Αναλυτικά:

Η AEK LARNACA FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις λεπτομέρειες που αφορούν τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League με αντίπαλο την AZ Alkmaar, που θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη (2 Οκτωβρίου) στις 22:00.

📌 Οι φίλοι της ομάδας μας θα πάρουν θέση στις κερκίδες Γεώργιος Καραπατάκης (Δυτική), AJK Group (Ανατολική) και Πετρολίνα (Νότια).

📌 Κάθε φίλαθλος πρέπει να κάθεται αυστηρά στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό του.

📌 Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν στους αγώνες της League Phase του UEFA Conference League.

📌 Τα ταμεία και οι είσοδοι του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00.

Είσοδοι

🔸 Δυτική (Γεώργιος Καραπατάκης)

-Είσοδος 1 → Τμήματα Αγγλισίδες, Πυργά, Ορόκλινη, Bridgestone

-Είσοδος 2 → Τμήματα Ξυλοτύμπου, Λεύκαρα, Άγιος Νικόλαος, Υδρόγειος

🔸 VIP Είσοδος → VIP Boxes & τμήμα Αγία Μαρίνα

🔸 Ανατολική (AJK Group) → Είσοδοι 5 & 6

🔸 Νότια (Πετρολίνα) → Είσοδος 7

Στάθμευση

🔸 Ο χώρος στάθμευσης VIP-1 θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας Platinum.

🔸 Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Silver Premium και Gold θα μπορούν να σταθμεύσουν στον χώρο στάθμευσης VIP-2.

🔸 Τα ΑΜΕΑ θα μπορούν να σταθμεύσουν στους ειδικά σηματοδοτημένους χώρους στάθμευσης πίσω από την κερκίδα Πετρολίνα (Νότια).

🔸 Οι υπόλοιποι φίλαθλοι θα μπορούν να σταθμεύσουν στους χώρους στάθμευσης πίσω από την κερκίδα AJK Group (Ανατολική), καθώς και στους χώρους στάθμευσης περιμετρικά του Σταδίου ΓΣΖ.

📌Τονίζεται σε όλο το φίλαθλο κοινό ότι απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, η χρήση λέιζερ, τα ρατσιστικά συνθήματα, καθώς επίσης πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα. Επίσης, οι διάδρομοι όλων των κερκίδων πρέπει να είναι κενοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

👉 Καλούμε τον κόσμο να προσέλθει νωρίς στο γήπεδο και να στηρίξει δυναμικά την ομάδα σε κόσμια και αθλητοπρεπή πλαίσια, πάντοτε σεβόμενοι τόσο την αντίπαλη ομάδα, όσο και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους της.