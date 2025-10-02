Ο Σάουθγκεϊτ δεν πρόκειται ν' αποδεχθεί πρόταση για ν' αντικαταστήσει τον Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα προβλήματα της και να βρει ρυθμό. Πήγε στο Λονδίνο για να παίξει στην έδρα της Μπρέντφορντ με τον «αέρα» της νίκης στο ντέρμπι επί της Τσέλσι, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-1 στο «Κομιούνιτι», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, αυξάνοντας την πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, που δεν βρίσκει τρόπο να λύσει τα πολλά προβλήματα της ομάδας του.

Μετά τη νέα αυτή ήττα πυκνώνουν οι φωνές που ζητούν την απομάκρυνση του 40χρονου Πορτογάλου κόουτς με τα αγγλικά ΜΜΕ να υποστηρίζουν πως η διοίκηση εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία, με πρώτο στη λίστα τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο 54χρονος πρώην προπονητής της εθνικής Αγγλίας, που παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2024 μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Αγγλίας σε τελικό EURO, τερματίζοντας μια οκταετή περίοδο με τα «τρία λιοντάρια», είναι στη λίστα της διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Πάντως σύμφωνα με την εφημερίδα «DAILY MIRROR» ο Σάουθγκεϊτ ακόμη και αν δεχθεί πρόταση δεν πρόκειται να την αποδεχθεί. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο πρώην ομοσπονδιακός είναι σε συζητήσεις με μεγάλη εταιρία για ν' αναλάβει διευθυντής σε κάποιο εμπορικό τμήμα.