Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Europa & Conference League

Η αποψινή αγωνιστική δράση στο Europa League και στο Conference League φέρνει στο προσκήνιο τους αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Conference League, η Ομόνοια υποδέχεται στις 19:45 στο ΓΣΠ την Μάιντς, με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.22 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ, 3.94 στην ισοπαλία και 1.96 στην επικράτηση των Γερμανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 4.15.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει στην «ΑΕΚ Αρένα» την Άλκμααρ, με την Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας της Λάρνακας στα 3.56, την ισοπαλία στα 3.66 και την επικράτηση των Ολλανδών στα 2.24. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.70.

Στην ίδια διοργάνωση, η ΑΕΚ Αθηνών ταξιδεύει στη Σλοβακία για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε, με την Stoiximan να δίνει απόδοση 3.30 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.75 στην ισοπαλία και 2.07 στην επικράτηση του «Δικέφαλου». Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της ΑΕΚ με γκολ του Γιόβιτς αποτιμάται στα 4.40.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στις 19:45 απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.62 στη νίκη των «πράσινων», 4.30 στην ισοπαλία και 5.00 στην επικράτηση των Ολλανδών. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα σε συνδυασμό με το να έχει ο Τετέ τουλάχιστον ένα σουτ εντός εστίας προσφέρεται στα 4.15.

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την αποψινή δράση στις 22:00 αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Θέλτα, με την Stoiximan να προσφέρει την επικράτηση των Ισπανών στο 1.70, την ισοπαλία στα 3.80 και τη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου στα 5.00. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός πέραν του 0,5 γκολ του ΠΑΟΚ με τουλάχιστον 3,5 αποκρούσεις του Παβλένκα αποτιμάται στα 3.80.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!