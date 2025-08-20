Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

Αντί για Ελλάδα η Equipe στέλνει τον Ρενάτο Σάντσες Τουρκία.

Το τελευταίο 24ωρο ο Ρενάτο Σάντσες μπήκε πολύ δυναμικά στη ζωή μας και το «πράσινο» ρεπορτάζ, με τον Πορτογάλο να δείχνει ότι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, με σκοπό να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του «τριφυλλιού», ενώ θα επέστρεφε και πάλι στον προπονητή ο οποίος και τον ανέδειξε, τον Ρουί Βιτόρια.

Τελικά όμως στη Γαλλία δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση του 28χρονου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe ο Σάντσες είναι κοντά σε οριστική συμφωνία με την Τράμπζονσπορ, με τους Γάλλους να θεωρούν πλέον ότι το τουρκικό κλαμπ είναι σε θέση οδηγού για την απόκτηση του.