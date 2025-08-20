ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

Ο Μο Σαλάχ αμέσως γύρισε - εντελώς αδιάκριτα - το κεφάλι προς τον Φαν Ντάικ, χαμογελώντας, όταν άκουσε τον Ντέκλαν Ράις να παρουσιάζει ως επίτευγμα της Άρσεναλ τη 2η θέση για τρεις σερί χρονιές.

Ο Μο Σαλάχ δεν κατάφερε να συγκρατηθεί ακούγοντας από το stage της εκδήλωσης της PFA, τον Ράις να στέκεται στο γεγονός πως η Άρσεναλ έχει... καταφέρει να τερματίσει 2η σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, που έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών με τρεις κατακτήσεις του βραβείου του κορυφαίου της χρονιάς, γύρισε αμέσως και κοίταξε τον Φαν Ντάικ, ενώ, ο Γκάμπριελ που βρισκόταν δίπλα του αμέσως έριξε το βλέμμα του προς τον αρχηγό των «κόκκινων» για να δει την αντίδρασή του!

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Λιοτατής το πρώτο σφύριγμα της σεζόν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Παναθηναϊκού και Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Toυς θέλει όλους διαθέσιμους

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Δεν παρασύρεται o AΠΟΕΛ... και με 1.200

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάχη με τον χρόνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Παίρνει διαφορετική μορφή το ΟΑΚΑ, μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμμετοχή του αγωνιστικού μονοθέσιου του Πανεπιστημίου Frederick στο Formula Student Greece 2025

AUTO MOTO

|

Category image

Σφραγίζει το πλάνο του ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η Κύπρος στο παγκόσμιο προσκήνιο με το EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη