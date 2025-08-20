«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

Ο Μο Σαλάχ δεν κατάφερε να συγκρατηθεί ακούγοντας από το stage της εκδήλωσης της PFA, τον Ράις να στέκεται στο γεγονός πως η Άρσεναλ έχει... καταφέρει να τερματίσει 2η σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, που έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών με τρεις κατακτήσεις του βραβείου του κορυφαίου της χρονιάς, γύρισε αμέσως και κοίταξε τον Φαν Ντάικ, ενώ, ο Γκάμπριελ που βρισκόταν δίπλα του αμέσως έριξε το βλέμμα του προς τον αρχηγό των «κόκκινων» για να δει την αντίδρασή του!

mo immediately looking at virg when rice said they’ve come 2nd three years in a row 😭😭 pic.twitter.com/acwIV5RbHZ — ً (@salahive) August 19, 2025

sportfm.gr