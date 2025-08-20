Ο Λιοτατής το πρώτο σφύριγμα της σεζόν
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν που θα γίνει στο «Alphamega Stadium» ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ολυμπιακό, την Παρασκευή (20:00).
Παρασκευή, 22.08.2025 / 20:00
ΑΕΛ Λεμεσού - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Σάββα Γιώργος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος