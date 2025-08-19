Η Πάφος FC με το καλημέρα έπιασε στον... ύπνο τον Ερυθρό Αστέρα και μπήκε σε θέση οδηγού.

Ένα γκολ που φέρει την υπογραφή του Ζοάο Κορέια. Ο ακραίος επιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι είναι απόλυτα επιδραστικός

Απόλυτα επιδραστικός ο «διάβολος» Κορέια στη φετινή πορεία της Πάφου αφού ήταν ο σκόρερ στο 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου ενώ στην Πολωνία σε βάρος των Ουκρανών έδωσε την ασίστ στον Άντερσον.

Γενικά είναι «διάβολος» ο Κορέια που με όπλο την ταχύτητά του, αναστατώνει τις άμυνες και τους έχει συνέχεια στην... πρίζα.