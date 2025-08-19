Απόλυτα επιδραστικός ο «διάβολος» Κορέια
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με ταχύτητα που... σκοτώνει!
Η Πάφος FC με το καλημέρα έπιασε στον... ύπνο τον Ερυθρό Αστέρα και μπήκε σε θέση οδηγού.
Ένα γκολ που φέρει την υπογραφή του Ζοάο Κορέια. Ο ακραίος επιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι είναι απόλυτα επιδραστικός
Απόλυτα επιδραστικός ο «διάβολος» Κορέια στη φετινή πορεία της Πάφου αφού ήταν ο σκόρερ στο 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου ενώ στην Πολωνία σε βάρος των Ουκρανών έδωσε την ασίστ στον Άντερσον.
Γενικά είναι «διάβολος» ο Κορέια που με όπλο την ταχύτητά του, αναστατώνει τις άμυνες και τους έχει συνέχεια στην... πρίζα.