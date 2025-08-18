Αποθέωσε την Πάφο ο Μιλόγεβιτς: «Εντυπωσιακή ομάδα, με υπομονή και σωστή δουλειά»

Για την Πάφο και την αυριανή αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα στα play-off του Champions League μίλησε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, εκφράζοντας τον σεβασμό του για τον σύλλογο και τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.

«Έχω εμπειρία από την Κύπρο, ξέρω καλά την Πάφος FC. Είναι μια σοβαρή ομάδα, με σταθερή παρουσία. Κατέκτησε το κύπελλο πριν δύο χρόνια και πέρσι το πρωτάθλημα. Πλέον είναι από τους κυρίαρχους συλλόγους στο νησί, μαζί με τον Άρη Λεμεσού. Κάνουν εξαιρετική δουλειά στο σκάουτινγκ και έχουν έναν πολύ έμπειρο προπονητή, που υπήρξε για χρόνια βοηθός του Ουνάι Έμερι», δήλωσε αρχικά ο Μιλόγεβιτς.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για το κυπριακό ποδόσφαιρο που υπάρχει αυτή η υπομονή και συνέχεια. Μας περιμένει ένας πολύ απαιτητικός αγώνας. Η Πάφος απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Ντιναμό Κιέβου, κάτι που δείχνει το επίπεδό της. Στα play-off του Champions League δεν υπάρχουν κακές ομάδες. Πιστεύω πως έχουμε προετοιμαστεί σωστά, αλλά γνωρίζουμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση».

Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα αποκάλυψε πως δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο βασικά στελέχη: «Δυστυχώς, οι Αρναούτοβιτς και Ράντονιτς δεν θα αγωνιστούν στον πρώτο αγώνα, καθώς βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης. Θα ήθελα να τους είχα μαζί μας, αλλά έχουμε λύσεις και περιμένω από τους υπόλοιπους να ανταποκριθούν».

Όσον αφορά τους παίκτες της Πάφος FC, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε σε συγκεκριμένα ονόματα:

«Ο Όρσιτς είναι παίκτης ποιότητας, από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήγε στην Τότεναμ και πλέον βρίσκεται στην Πάφο. Έχω προπονήσει τον Τάνκοβιτς, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και αρχηγό. Υπάρχουν επίσης ο Πέπε, ο Σούνιτς και ο Μπρούνο, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στον Σέριφ. Είναι μια ομάδα με ποιότητα και εμπειρία».