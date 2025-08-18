ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μπλόκο» στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για Κροατία!

Αν και ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει εισιτήρια, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας ζητά να μην υπάρξουν οπαδοί της ελληνικής ομάδας στο γήπεδο της Ριέκα, την προσεχή Πέμπτη!

Αίτημα να μην υπάρξουν οπαδοί του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα την προσεχή Πέμπτη για τα Playoffs των προκριματικών του Europa League, απηύθυνε το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας.

Αυτή η εξέλιξη ήρθε έπειτα από σχετικό έγγραφο της τοπικής Αστυνομίας και αυτό θα σταλεί από τη Ριέκα στην UEFA.

Το θέμα είναι πως όταν οι τοπικές Κυβερνήσεις επικαλούνται λόγους ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορεί να παρέμβει και να διαφοροποιήσει τα δεδομένα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει εισιτήρια για τους οπαδούς του που είχαν ζητήσει να ταξιδέψουν στην Κροατία, ωστόσο, δεν τα είχε λάβει ακόμα...

 

