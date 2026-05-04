Όταν δεν σκοράρουν οι Αντερέγκεν και Γιούσης ο Εθνικός έχει πρόβλημα. Σε αυτούς εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για την παραμονή αλλά όταν μπλοκαριστούν ή δεν είναι στην μέρα τους η ομάδα της Άχνας έχει θέμα με το γκολ. Πέραν των Αντερέγκεν και Γιούση δεν υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές που να σκοράρουν όπως αυτοί οι δύο και τούτο αποτυπώνεται και στο γήπεδο.

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην ήττα από τον Ακρίτα που έβαλε την ομάδα στους πολύ μεγάλους μπελάδες. Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς έκανε τα πάντα με τον Ακρίτα, ο Εθνικός είχε ευκαιρίες αλλά οι Γιούσης και Αντερέγκεν δεν είδαν δίκτυα και δεν μπόρεσαν να κάνουν ότι έκαναν με τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος που ο Εθνικός γνώρισε την οδυνηρή ήττα που τον έφεραν σε δυσμενή θέση.

Τα 19 από τα 30 γκολ

Το πόσο «εξαρτημένο» είναι το παιχνίδι του Εθνικού από τους Αντερέγκεν και Γιούση φαίνεται και από τα γκολ που πέτυχαν. Και οι δύο μαζί πέτυχαν τα 19 γκολ από τα 30 συνολικά που πέτυχε ο Εθνικός. Τα διπλάσια συν ακόμη τέσσερα. Ο Αντερέγκεν πέτυχε 12 γκολ και ο Γιούσης 7 γκολ.