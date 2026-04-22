Το πίστευε ο Μαρτίνς, αλλά λογάριαζε χωρίς Οτσόα...

Αποκλεισμός για την ΑΕΛ στα ημιτελικά κυπέλλου, με δεύτερη ήττα από την Πάφος FC. Παρά το προβάδισμα στον επαναληπτικό, η Λεμεσιανή ομάδα ηττήθηκε με 3-1.

Ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά το τέλος του πρώτου αγώνα με την Πάφο στη Λεμεσό και την ήττα με 2-1, εμφανίστηκε υπεραισιόδοξος. «Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούμε στον τελικό», είχε πει ο Πορτογάλος τεχνικός.

Λογάριαζε όμως χωρίς τον Οτσόα. Ο Μεξικανός έκανε τραγικό λάθος στο δεύτερο γκολ της Πάφου και αυτό επηρέασε όλη την προσπάθεια των παικτών. Για την εμπειρία του, ήταν ανεπίτρεπτο λάθος. Από εκείνο το σημείο και μετά, ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένοι οι παίκτες της ΑΕΛ.

Το πίστευε ο Μαρτίνς, όμως λογάριαζε χωρίς τον Οτσόα που δεν δικαιώσε τις προσδοκίες καθώς σε όλη τη σεζόν, υπάρχει συζήτηση αν έπρεπε να παίζει σε όλα τα κρίσιμα ματς και ενώ δεν είχε καλές παρουσίες.

