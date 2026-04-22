Προσφορά στο τραπέζι για τον Λεβαντόφσκι από τη Γιουβέντους

Προτεραιότητα για τον Γερμανό ένας ευρωπαϊκός σύλλογος.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν γνωρίζει ακόμα σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιο του επιθετικού της Μπαρτσελόνα λήγει τον Ιούνιο, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι δεν θα παραταθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής αθλητικής εφημερίδας Tuttosport, αντιμέτωπος με τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας με την «Μπάρτσα», ο ατζέντης του, Πίνι Ζαχάβι, αναζητά νέα ομάδα. Ο Ισραηλινός αναμένεται να συναντηθεί σύντομα με τη διοίκηση της Γιουβέντους, η οποία είναι έτοιμη να προσφέρει ένα συμβόλαιο που εκτιμάται στα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εξαιρουμένων των μπόνους.

Αυτή είναι μια προσφορά τρεις φορές μικρότερη από αυτά που κερδίζει ο Πολωνός επιθετικός στην Μπαρτσελόνα, κι επίσης τρεις φορές λιγότερα χρήματα από αυτά που προσφέρουν οι Σικάγο Φάιρ για δύο χρόνια...

Ωστόσο, η προτεραιότητα του Λεβαντόφσκι είναι ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Η Μίλαν βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τους «Μπιανκονέρι», αλλά παραμένει στην τελική ευθεία.

Ο 37χρονος επιθετικός μετρά 40 αγώνες και 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την εφετινή αγωνιστική περίοδο.

