Η τελευταία... εκκρεμότητα της Ομόνοιας

Επιστροφή στο… γραφείο για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Ομόνοιας. Οι πράσινοι επανήλθαν στις προπονήσεις χθες (21/04) και άρχισαν την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (26/04) με τον Απόλλωνα. Ουσιαστικά, η ομάδα της πρωτεύουσας θα… ευελπιστεί σε χαμένο έδαφος της ΑΕΚ που αγωνίζεται το Σάββατο, ώστε με ενδεχόμενη νίκη να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Ο Χένινγκ Μπεργκ όμως άφησε κατά μέρος την... υπολογιστική και βλέπει τη δική του ομάδα.

Ανεξάρτητα με τα κομπιουτεράκια, η Ομόνοια θα μπει στο παιχνίδι για τη νίκη και μόνο. Το «τριφύλλι» έχει ενώπιόν του μια τελευταία εκκρεμότητα: Ο Απόλλωνας είναι -πλέον- η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει το σύνολο του Νορβηγού τεχνικού. Στα δύο προηγούμενα ραντεβού, οι κυανόλευκοι μέτρησαν μια νίκη (0-2) και μια ισοπαλία (1-1). Το μοναδικό γκολ που «πλήγωσε» την ομάδα της Λεμεσού, σημειώθηκε από τον Τάνκοβιτς.

Κάτι ανάλογο προέκυψε και στις δύο αναμετρήσεις της κανονικής διάρκειας με τον ΑΠΟΕΛ (2-2, 0-1), όμως στην τρίτη, η ομάδα της πρωτεύουσας έβαλε τέλος στο «μίνι» κακό σερί με τον «αιώνιο». Αυτή τη φορά θέλει να το πράξει και κόντρα στον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού θα έχει στο μυαλό της τον επαναληπτικό του κυπέλλου με τους γαλαζοκίτρινους (29/04), ωστόσο αυτό δεν αποπροσανατολίζει την Ομόνοια που θα παρουσιαστεί με την απαραίτητη σοβαρότητα για να «κλειδώσει» το τρίποντο.

Συνταγή που κερδίζει, αλλά…

Οι πράσινοι επικεντρώνονται στο δικό τους παιχνίδι και στο πώς θα φύγουν αλώβητοι από τη Λεμεσό. Ο Χένινγκ Μπεργκ βλέπει με ικανοποίηση πως το πλάνο του βγαίνει εντός των τεσσάρων γραμμών. Απόδειξη πως στα τρία τελευταία νικηφόρα παιχνίδια (2-0) με Πάφο, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ η αρχική ενδεκάδα ήταν ίδια. Ο Νορβηγός δεν ήθελε να ρισκάρει με αλλαγές την ομαλή λειτουργία, ενώ οι ποδοσφαιριστές τον δικαίωναν με την απόδοση τους.

Βέβαια, τώρα το «οπλοστάσιο» έχει γεμίσει ξανά. Άπαντες δηλώνουν παρών στις προπονήσεις, όμως ο μοναδικός που φαίνεται πως χρειάζεται χρόνο είναι ο Φαμπιάνο. Στο 100% βρίσκονται πλέον οι Μασούρας, Γιόβετιτς, Οντουμπάντζο και Χρίστου. Ο Μπεργκ δύσκολα θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις, όμως λόγω του βεβαρημένου προγράμματος (ορίστηκε εμβόλιμη στις 6 Μαΐου), ενδέχεται να δώσει εκ νέου χρόνο σε ποδοσφαιριστές.