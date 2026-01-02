Πίεση για Πένραϊς!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ρέιντζερς εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Τζέιμς Πενράις, βάζοντας στην κουβέντα και το ενδεχόμενο δανεισμού από την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα, αφήνοντας τη Χαρτς για λογαριασμό της ΑΕΚ έναντι ενός ποσού κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ρέιντζερς είχε εκδηλώσει και τότε έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και η πρόσληψη του Ράσελ Μάρτιν «πάγωσε» την υπόθεση με την ΑΕΚ να μπαίνει σφήνα και να παίρνει τον παίκτη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

Πλέον, με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας να αποτελεί προτεραιότητα, οι «Τζερς» φέρονται να έχουν επανέλθει με νέο κύκλο επαφών για τη διαθεσιμότητα του Πενράις.

Οι ανάγκες είναι αυξημένες, καθώς το βάρος έχει πέσει σχεδόν αποκλειστικά στον νεαρό Τζέιντεν Μεχγκόμα, με το σκωτσέζικο κλαμπ να αναζητά άμεσα λύσεις.

Όπως σημειώνεται, ο Πένραϊς θεωρείται ιδανική επιλογή για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη Ρέιντζερς και πιέσει μέχρι τέλους για να τον αποκτήσει.

