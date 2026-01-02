ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πίεση για Πένραϊς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πίεση για Πένραϊς!

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι η Ρέιντζερς κινείται ξανά για τον Τζέιμς Πενράις και είναι πιθανό να ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ΑΕΚ το ενδεχόμενο δανεισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ρέιντζερς εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Τζέιμς Πενράις, βάζοντας στην κουβέντα και το ενδεχόμενο δανεισμού από την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα, αφήνοντας τη Χαρτς για λογαριασμό της ΑΕΚ έναντι ενός ποσού κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ρέιντζερς είχε εκδηλώσει και τότε έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και η πρόσληψη του Ράσελ Μάρτιν «πάγωσε» την υπόθεση με την ΑΕΚ να μπαίνει σφήνα και να παίρνει τον παίκτη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

Πλέον, με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας να αποτελεί προτεραιότητα, οι «Τζερς» φέρονται να έχουν επανέλθει με νέο κύκλο επαφών για τη διαθεσιμότητα του Πενράις.

Οι ανάγκες είναι αυξημένες, καθώς το βάρος έχει πέσει σχεδόν αποκλειστικά στον νεαρό Τζέιντεν Μεχγκόμα, με το σκωτσέζικο κλαμπ να αναζητά άμεσα λύσεις.

Όπως σημειώνεται, ο Πένραϊς θεωρείται ιδανική επιλογή για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη Ρέιντζερς και πιέσει μέχρι τέλους για να τον αποκτήσει.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διάψευση για Λιβάι Γκαρσία!

Ελλάδα

|

Category image

Ολοταχώς για άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Σατσιά - Ροδάθα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεράστια νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου στο πρώτο του 2026

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει για το... μπαμ με Τσούμπερ η Κηφισιά!

Ελλάδα

|

Category image

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Παρί ετοιμάζει πρόταση για Καρέτσα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πράσινο φως από Παναθηναϊκό στα 6.5 εκατ. της Γκρέμιο για Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη συνέντευξη του Μαρκόσκι στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη