Αμορίμ για μεταγραφές Ιανουαρίου: «Δεν υπάρχουν συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο ρόστερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο απογοητευτικό 1-1 απέναντι στην ουραγό της Premier League, Γουλβς, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να τονίζει ότι δεν γίνονται συζητήσεις για μεταγραφές μέσα στην ομάδα.
Άλλο ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άλλη μία αναμέτρηση που η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, με την ουραγό Γουλβς να φεύγει με το ισόπαλο 1-1 από το Ολντ Τράφορντ, για την 19η αγωνιστική της Premier League.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης θέλοντας και μη η κουβέντα πήγε στις ενδεχόμενες μεταγραφές που αναμένεται να κάνει η Γιουνάιτεντ στο μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα, με σκοπό να ενισχύσει το ρόστερ της.
Βέβαια ο Ρούμπεν Αμορίμ σε δηλώσεις του τόνισε ότι ακόμη μέσα στην ομάδα δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων».
