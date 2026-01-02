Αμορίμ για μεταγραφές Ιανουαρίου: «Δεν υπάρχουν συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο ρόστερ»

Άλλο ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άλλη μία αναμέτρηση που η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, με την ουραγό Γουλβς να φεύγει με το ισόπαλο 1-1 από το Ολντ Τράφορντ, για την 19η αγωνιστική της Premier League.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης θέλοντας και μη η κουβέντα πήγε στις ενδεχόμενες μεταγραφές που αναμένεται να κάνει η Γιουνάιτεντ στο μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα, με σκοπό να ενισχύσει το ρόστερ της.

Βέβαια ο Ρούμπεν Αμορίμ σε δηλώσεις του τόνισε ότι ακόμη μέσα στην ομάδα δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων».

sport-fm.gr