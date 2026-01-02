Θέμα χρόνου η μπλε κάρτα του Τόσιτς

Η Ανόρθωση βρίσκεται σε αναμονή για την άφιξη της μπλε κάρτας του Νεμάνια Τόσιτς, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυπικά η εγγραφή του και να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ο Σέρβος αμυντικός αποτελεί την πρώτη χειμερινή μεταγραφή της «Κυρίας» και άπαντες ευελπιστούν πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει ήδη παραλάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τη Ζυρίχη και το μόνο που απομένει είναι η αποστολή του διεθνούς πιστοποιητικού από την ελβετική ομοσπονδία προς την ΚΟΠ.