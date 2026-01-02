ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μίλαν: Και επίσημα «ροσονέρι» ο Φίλκρουγκ

Η Μίλαν με ανακοίνωση της επισημοποίησε την απόκτηση του Νίκλας Φίλκρουγκ από τη Γουέστ Χαμ, με τον Γερμανό να ντύνεται στα χρώματα των «ροσονέρι».

Η Μίλαν ενισχύεται σημαντικά στην επιθετική της γραμμή με τον Νίκλας Φίλκρουγκ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Μιλάνου.

Οι «ροσονέρι» υπό τις οδηγίες του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι, διανύουν μία εξαιρετική σεζόν, καθώς μετά από 16 αγωνιστικές στη Serie A βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 35 βαθμούς, μόλις στο -1 από την κορυφή.

Με τον Σαντιάγκο Χιμένεζ να απογοητεύει στην επίθεση, η Μίλαν έψαχνε έναν άνθρωπο που θα της λύσει τα χέρια μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα, με τους Ιταλούς να καταλήγουν στον Φίλκρουγκ, τον οποίο και απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού από τη Γουέστ Χαμ.

 

Διαβαστε ακομη