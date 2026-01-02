Μίλαν: Και επίσημα «ροσονέρι» ο Φίλκρουγκ

Η Μίλαν ενισχύεται σημαντικά στην επιθετική της γραμμή με τον Νίκλας Φίλκρουγκ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Μιλάνου.

Οι «ροσονέρι» υπό τις οδηγίες του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι, διανύουν μία εξαιρετική σεζόν, καθώς μετά από 16 αγωνιστικές στη Serie A βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 35 βαθμούς, μόλις στο -1 από την κορυφή.

Με τον Σαντιάγκο Χιμένεζ να απογοητεύει στην επίθεση, η Μίλαν έψαχνε έναν άνθρωπο που θα της λύσει τα χέρια μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα, με τους Ιταλούς να καταλήγουν στον Φίλκρουγκ, τον οποίο και απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού από τη Γουέστ Χαμ.

sportfm.gr