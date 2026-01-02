ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντάνι Άλβες αγόρασε ομάδα Γ' κατηγορίας και ετοιμάζεται να... επιστρέψει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ντάνι Άλβες αγόρασε ομάδα Γ' κατηγορίας και ετοιμάζεται να... επιστρέψει

Ο Ντάνι Άλβες, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας, επένδυσε σε μια πορτογαλική ομάδα τρίτης κατηγορίας.

«Σε μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της ομάδας, ανακοινώνουμε επίσημα την άφιξη του Ντάνι Άλβες ως συνιδιοκτήτη της SAD  της  Σπόρτινγκ Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ», έγραψε η ομάδα, που ιδρύθηκε το 1929 στον δήμο Σάντα Μαρία ντα Φέιρα (βόρεια Πορτογαλία), σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε (1/1) στη σελίδα της στο Facebook.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αθλητικών ειδήσεων MaisFutebol, ο 42χρονος Βραζιλιάνος απέκτησε το 50% του κεφαλαίου αυτής της νομικής δομής, που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους πορτογαλικούς επαγγελματικούς συλλόγους, και αναμένεται να αγοράσει το υπόλοιπο 50% στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Σύμφωνα με την MaisFutebol, ο Ντάνι Άλβες σκέφτεται να ξαναδέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του και να παίξει για την Σάο  Ζοάο ντε Βερ για τους επόμενους έξι μήνες.

Δεν έχει αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν αποχώρησε από τη μεξικανική ομάδα Πούμας λόγω της υπόθεσης που οδήγησε στην αρχική του καταδίκη για βιασμό, η οποία αργότερα ακυρώθηκε. 

Ο Ντάνι Άλβες κατηγορήθηκε ότι βίασε μια νεαρή γυναίκα τη νύχτα της 30ής προς 31η Δεκεμβρίου 2022, στην VIP περιοχή ενός νυχτερινού κέντρου της Βαρκελώνης, μια κατηγορία που πάντα αρνούνταν, ισχυριζόμενος ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, αν και έχει αλλάξει την ιστορία του αρκετές φορές. Ο Ντάνι Άλβες ήταν υπό όρους ελεύθερος αφού είχε εκτίσει 14 μήνες φυλάκισης.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αμορίμ για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου: «Δεν υπάρχουν συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο ρόστερ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Τελική ευθεία για το τέλος της πρώτης φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αυτοανακοινώθηκε ο Ουάρντα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μίλαν: Και επίσημα «ροσονέρι» ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέμα χρόνου η μπλε κάρτα του Τόσιτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μοτσιζούκι - Κοντά στην πρόκριση η Team Hellas

Τένις

|

Category image

Ο Ντάνι Άλβες αγόρασε ομάδα Γ' κατηγορίας και ετοιμάζεται να... επιστρέψει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup

Ελλάδα

|

Category image

Μίλησε ανοιχτά για το Μπόρνμουθ – Άρσεναλ ο Αρτέτα: Δύο θα λείπουν, όλοι περιμένουν… νέα του Ραίς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια «ανάσα» από τη πρώτη της χειμερινή μεταγραφή η Λίβερπουλ - Κλείνει τον Ορντονιέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

O Μαρτίνς υπολογίζει κανονικά στους Σάβο και Παρούτη ενόψει Εθνικού

ΑΕΛ

|

Category image

«Ίσως εξαντλήσουμε το όριο των τεσσάρων μεταγραφών, αν βρούμε τους παίκτες που θέλουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ευθύνη με Ολυμπιακό Ήθος / Η Κύπρος στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη