Τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μοτσιζούκι - Κοντά στην πρόκριση η Team Hellas

Τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) και έτσι προσέφερε στην Team Hellas τη δεύτερη νίκη της απέναντι στην ομάδα της Ιαπωνίας στο United Cup βάζοντας έτσι τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στο πρώτο σετ ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω στα games με 2-0 ωστόσο κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει το προβάδισμα και στη συνέχεια και το σετ.

Στο επόμενο ξεκίνησε δυναμικά, είδε τον Ιάπωνα να μειώνει σε 4-3, με τον Τσιτσιπά όμως να ανεβάζει την απόδοσή του και να φτάνει στη νίκη.

Πλέον Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο μικτό διπλό απέναντι σε Οσάκα, Μοτσιζούκι.

sportfm.gr