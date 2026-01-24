«Ζητούμε καλύτερες εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε»
Tα όσα είπε ο Ροδάθα μετά τη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί του Εθνικού
«Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια και τη νοοτροπία τους. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στους παίκτες αλλά και στον κόσμο μας, που βρέθηκε στο γήπεδο παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, όμως χρειαζόμαστε στήριξη. Προπονούμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και ζητούμε καλύτερες εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της δύσκολης σεζόν.»