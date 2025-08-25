Πήρε κι άλλον παίκτη από τον Εθνικό ο Ύψωνας

Ο Πάτρικ Λίπσκι ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο Δασάκι με την φανέλα του Εθνικού, συνεχίζει την καριέρα του στον Ύψωνα.

Η ανακοίνωση της νεοφώτιστης ομάδας:

Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Πάτρικ Λίπσκι (Patryk Lipski) μέχρι το τέλος της περιόδου 2025/26. Ο Πάτρικ αγωνίζεται ως μέσος.

Ο Πάτρικ Λίπσκι γεννήθηκε στις 12/06/1994 στην Πολωνία. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Ραχ Κόρσο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Λέγκια Γκτανσκ, Πιάστ και Β.Λοτζ. Από το καλοκαίρι του 2023 αγωνιζόταν στον Εθνικό Άχνας

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.