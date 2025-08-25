Η πρεμιέρα των νεοφώτιστων ομάδων στην Α' Κατηγορία από το 2012/2013
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Από τις νεοφώτιστες ομάδες ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 - 2026, μόνο ο Ακρίτας Χλώρακας κατάφερε να εξασφαλίσει βαθμολογικό κέρδος στη φετινή πρεμιέρα.
Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Εθνικό Άχνας με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 0-0.
Η ομάδα της Χλώρακας και στην προηγούμενη συμμετοχή της στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας, την πρώτη της ιστορίας της, κατάφερε να αρχίσει θετικά τις υποχρεώσεις της. Το 2022-2023, είχε κερδίσει στην πρεμιέρα την Ομόνοια Λευκωσίας με 1-0.
Πρώτη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας για την Freedom24 Krasava ΕΝΥ, που γνώρισε την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ με 2-1 όπως και ο Ολυμπιακός στην έξοδο του με την ΑΕΛ με 2-0.
Αναλυτικά το ντεμπούτο των νέων ομάδων στην Α' Κατηγορία από την ποδοσφαιρική περίοδο 2012 - 2013: