Η πρεμιέρα των νεοφώτιστων ομάδων στην Α' Κατηγορία από το 2012/2013

Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Εθνικό Άχνας με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 0-0.

Η ομάδα της Χλώρακας και στην προηγούμενη συμμετοχή της στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας, την πρώτη της ιστορίας της, κατάφερε να αρχίσει θετικά τις υποχρεώσεις της. Το 2022-2023, είχε κερδίσει στην πρεμιέρα την Ομόνοια Λευκωσίας με 1-0.

Πρώτη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας για την Freedom24 Krasava ΕΝΥ, που γνώρισε την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ με 2-1 όπως και ο Ολυμπιακός στην έξοδο του με την ΑΕΛ με 2-0.

Αναλυτικά το ντεμπούτο των νέων ομάδων στην Α' Κατηγορία από την ποδοσφαιρική περίοδο 2012 - 2013: