Προανήγγειλε αλλαγές στο ρόστερ ο Γιανέφσκι

Αλλαγές στο ρόστερ της Freedom24 Krasava Ε.Ν. Υ. προανήγγειλε ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ όπου βρήκε την ομάδα του να χάνει με 2-1.

«Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να έχουμε οργάνωση απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε νωρίς δεύτερο γκολ και έγιναν όλα πιο δύσκολα, αλλά δεν τα παρατήσαμε μειώσαμε και μέχρι το τέλος παλέψαμε για να πάρουμε βαθμό.

Θα γίνουμε αλλαγές στο ρόστερ, δεν είναι ολοκληρωμένο ακόμη. Πρώτα να μαζέψουμε βαθμούς έτσι ώστε να είμαστε στην Α' Kατηγορία και τη νέα σεζόν και μετά να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε».