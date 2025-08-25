«Αποκλείστηκαν» από τη μεταγραφική λίστα της Λίβερπουλ δύο ποδοσφαιριστές!

Εκτός μεταγραφικής λίστας της Λίβερπουλ φαίνεται πως βρίσκονται δυο ποδοσφαιριστές που είχαν έντονα απασχολήσει το περασμένο διάστημα, με τους «reds» να αλλάζουν πλέον κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τους Times λοιπόν τόσο η περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά όσο και αυτή του Μαλίκ Φοφανά είναι πλέον… περασμένη, με τη Λίβερπουλ να μην τους έχει πια στη λίστα με τους μεταγραφικούς της στόχους.

Βέβαια αυτό ισχύει για το μεταγραφικό «παράθυρο» του καλοκαιριού. Μελλοντικά οι «reds» μπορεί να επανέλθουν.

🚨 Liverpool are unlikely to make a move for either Bradley Barcola or Malick Fofana before the end of the transfer window.



(Source: @TimesSport) pic.twitter.com/kCzkrEBT30 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 25, 2025

england365.gr