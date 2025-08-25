Eίναι φανερό, θέλει δουλειά

Με βάση τις πολλές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι αλλά και την εικόνα που έδειξε η Ανόρθωση στα φιλικά του καλοκαιριού, η πρεμιέρα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (0-0) ήταν αναμενόμενη. Η ομάδα της Αμμοχώστου, αν και είχε κάποιες ευκαιρίες ακόμη και να πάρει το τρίποντο (σ.σ. πέτυχε ένα γκολ, όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ), δεν έθελξε με την απόδοσή της και ήταν φανερό ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο.

Εξάλλου, στο αρχικό σχήμα της «Κυρίας», με εξαίρεση τον Αρτυματά, όλοι οι υπόλοιποι ήταν καινούργια πρόσωπα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πάντως, είναι ξεκάθαρα πλήγμα για την Ανόρθωση όταν χάνει πόντους από τέτοια παιχνίδια που θεωρείται το απόλυτο φαβορί.

Για το συγκρότημα του Χοακίν Γκόμεθ ακολουθεί ακόμη ένας αγώνας με ομάδα που με βάση τις προβλέψεις θα παλέψει για την αποφυγή της διαβάθμισης, και καλείται να μην απωλέσει κι άλλους βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κυανόλευκοι θα πάνε το ερχόμενο Σάββατο (30/08, 19:00) στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.