ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eίναι φανερό, θέλει δουλειά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Eίναι φανερό, θέλει δουλειά

Με βάση τις πολλές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι αλλά και την εικόνα που έδειξε η Ανόρθωση στα φιλικά του καλοκαιριού, η πρεμιέρα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (0-0) ήταν αναμενόμενη. Η ομάδα της Αμμοχώστου, αν και είχε κάποιες ευκαιρίες ακόμη και να πάρει το τρίποντο (σ.σ. πέτυχε ένα γκολ, όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ), δεν έθελξε με την απόδοσή της και ήταν φανερό ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο.

Εξάλλου, στο αρχικό σχήμα της «Κυρίας», με εξαίρεση τον Αρτυματά, όλοι οι υπόλοιποι ήταν καινούργια πρόσωπα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πάντως, είναι ξεκάθαρα πλήγμα για την Ανόρθωση όταν χάνει πόντους από τέτοια παιχνίδια που θεωρείται το απόλυτο φαβορί.

 Για το συγκρότημα του Χοακίν Γκόμεθ ακολουθεί ακόμη ένας αγώνας με ομάδα που με βάση τις προβλέψεις θα παλέψει για την αποφυγή της διαβάθμισης, και καλείται να μην απωλέσει κι άλλους βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κυανόλευκοι θα πάνε το ερχόμενο Σάββατο (30/08, 19:00) στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρέλα για την άφιξη Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη!

Ελλάδα

|

Category image

Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας... εκ Βραζιλίας

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Eίναι φανερό, θέλει δουλειά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Άφιξη της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κύπρο ενόψει FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Allianz Κύπρου Main Event Sponsor στο EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κρίσιμη ημέρα για το μέλλον του Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρχισε το κράξιμο στον Ράσφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε κι άλλον παίκτη από τον Εθνικό ο Ύψωνας

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

«Αποκλείστηκαν» από τη μεταγραφική λίστα της Λίβερπουλ δύο ποδοσφαιριστές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πρόταση της Καραγκιουμρούκ στην ΑΕΚ για τον Πιερό»

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα άλλα στην ώρα τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επαγγελματίας ο Κωνσταντινίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει Λευκορωσίας και Δανίας

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στη μάχη η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Με πέντε απουσίες η Μπραν!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη