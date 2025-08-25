ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άφιξη της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κύπρο ενόψει FIBA EuroBasket 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άφιξη της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κύπρο ενόψει FIBA EuroBasket 2025

Την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 και λίγο μετά τη 13:30 έφτασε στην Κύπρο η αποστολή της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που θα αγωνιστεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό για τον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025.

Είναι η τέταρτη ομάδα που έρχεται στη χώρα μας για την κορυφαία καλαθοσφαιρική διοργάνωση, ενώ απομένει μόνο η άφιξη της Εθνικής Ελλάδας που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου.

Ο προπονητής της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Αντίς Μπετσίραγκιτς, έχει στην κλήση του δώδεκα καλαθοσφαιριστές οι οποίοι πάτησαν το πόδι τους στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Αυτοί είναι:

Αμάρ Αλιμπέργκοβιτς (Τραπάνι)

Έντιν Άτιτς (Μπόσνα)

Γιουσούφ Νούρκιτς (Γιούτα Τζαζ)

Μιραλέμ Χαλίλοβιτς (Σάσαρι)

Αμάρ Γκέγκιτς (Ζαντάρ)

Αϊντίν Πενάβα (Σλασκ)

Αλεξάντερ Λάζιτς (ελεύθερος)

Άντιν Βράμπατς (Μπόσνα)

Αντνάν Αρσλάναγκιτς (Μπόσνα)

Κέναν Καμένιας (Ντουμπάι)

Τζον Ρόμπερσον (Αλ Αχλί)

Ταρίκ Χρέλια (ελεύθερος)

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας, στην πρεμιέρα του FIBA EuroBasket 2025, στις 28 Αυγούστου (18:15). Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ισπανία (30/8, 21:30), την Ιταλία (31/8, 21:30), την Ελλάδα (2/9, 15:00) και την Γεωργία (4/9, 15:00).

Στόχος των «Δράκων» είναι να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση, βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Στα φιλικά της παιχνίδια η Βοσνία και Ερζεγοβίνη άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, αφού επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας (103-73) και του Βελγίου (73-60), ενώ έχασε από το Μαυροβούνιο (90-102) και την Σερβία (89-126).

Εισιτήρια τόσο για τα παιχνίδια της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, όσο και όλων των υπολοίπων αγώνων μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρέλα για την άφιξη Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη!

Ελλάδα

|

Category image

Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας... εκ Βραζιλίας

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Eίναι φανερό, θέλει δουλειά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Άφιξη της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κύπρο ενόψει FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Allianz Κύπρου Main Event Sponsor στο EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κρίσιμη ημέρα για το μέλλον του Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρχισε το κράξιμο στον Ράσφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε κι άλλον παίκτη από τον Εθνικό ο Ύψωνας

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

«Αποκλείστηκαν» από τη μεταγραφική λίστα της Λίβερπουλ δύο ποδοσφαιριστές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πρόταση της Καραγκιουμρούκ στην ΑΕΚ για τον Πιερό»

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα άλλα στην ώρα τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επαγγελματίας ο Κωνσταντινίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει Λευκορωσίας και Δανίας

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στη μάχη η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Με πέντε απουσίες η Μπραν!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη