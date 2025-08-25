Άφιξη της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Κύπρο ενόψει FIBA EuroBasket 2025

Την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 και λίγο μετά τη 13:30 έφτασε στην Κύπρο η αποστολή της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που θα αγωνιστεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό για τον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025.

Είναι η τέταρτη ομάδα που έρχεται στη χώρα μας για την κορυφαία καλαθοσφαιρική διοργάνωση, ενώ απομένει μόνο η άφιξη της Εθνικής Ελλάδας που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου.

Ο προπονητής της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Αντίς Μπετσίραγκιτς, έχει στην κλήση του δώδεκα καλαθοσφαιριστές οι οποίοι πάτησαν το πόδι τους στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Αυτοί είναι:

Αμάρ Αλιμπέργκοβιτς (Τραπάνι)

Έντιν Άτιτς (Μπόσνα)

Γιουσούφ Νούρκιτς (Γιούτα Τζαζ)

Μιραλέμ Χαλίλοβιτς (Σάσαρι)

Αμάρ Γκέγκιτς (Ζαντάρ)

Αϊντίν Πενάβα (Σλασκ)

Αλεξάντερ Λάζιτς (ελεύθερος)

Άντιν Βράμπατς (Μπόσνα)

Αντνάν Αρσλάναγκιτς (Μπόσνα)

Κέναν Καμένιας (Ντουμπάι)

Τζον Ρόμπερσον (Αλ Αχλί)

Ταρίκ Χρέλια (ελεύθερος)

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας, στην πρεμιέρα του FIBA EuroBasket 2025, στις 28 Αυγούστου (18:15). Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ισπανία (30/8, 21:30), την Ιταλία (31/8, 21:30), την Ελλάδα (2/9, 15:00) και την Γεωργία (4/9, 15:00).

Στόχος των «Δράκων» είναι να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση, βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Στα φιλικά της παιχνίδια η Βοσνία και Ερζεγοβίνη άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, αφού επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας (103-73) και του Βελγίου (73-60), ενώ έχασε από το Μαυροβούνιο (90-102) και την Σερβία (89-126).

