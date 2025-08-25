Κρίσιμη ημέρα για το μέλλον του Τσιμίκα

Κρίσιμη φαίνεται πως θα είναι η αποψινή (25/8) βραδιά για το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ που είναι εδώ και καιρό γνωστό πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, φέρεται να βρίσκεται για τα καλά στο στόχαστρο της Ρόμα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα, οι ιθύνοντες των «τζιαλορόσι» πρόκειται να έχουν συνάντηση απόψε, έτσι ώστε να ενημερωθούν για τους όρους αλλά και τα ποσά της ενδεχόμενης απόκτησης του Σερραίου άσου από τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο ιταλικός σύλλογος θέλει -ιδανικά- να αποκτήσει τον «Τσίμι» με τη μορφή δανεισμού, ενώ το εν λόγω ρεπορτάζ γράφει πως στο... κόλπο βρίσκεται και η Μαρσέιγ, με την ομάδα του Ντε Τσέμπι να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

