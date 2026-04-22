ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Μουσείο της ΑΕΚ «έκλεισε» δύο χρόνια με ένα εκπληκτικό βίντεο! (video)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στις 20 Απριλίου το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, συμπλήρωσε τα δύο χρόνια λειτουργίας, με την «Ένωση» να το γιορτάζει παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Την Δευτέρα (20/04) συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τα εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ, το οποίο βρίσκεται στο γήπεδο της Ένωσης και αποτελεί πόλος έλξης για κάθε φίλο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς προκειμένου να μάθει ή και να θυμηθεί κομμάτια της ιστορίας του συλλόγου.

Με αφορμή την εν λόγω επέτειο, ο Διευθυντής του Μουσείου, Γεράσιμος Γασπαρινάτος, βρέθηκε στην pre-game εκπομπή του ΑΕΚ TV για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, μιλώντας για τα όσα έχουν συμβεί αυτά τα δύο χρόνια και το τι σημαίνει το Μουσείο για την ομάδα και τον κόσμο της. 

Παράλληλα, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα ιδιαίτερο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από επισκέψεις φίλων του κλαμπ στον χώρο του Μουσείου.

 

Video Player

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Διευθυντής του Μουσείου:

«Σαν χθές θυμάμαι τα εγκαίνια, δεν κατάλαβα πότε περάσανε δύο χρόνια. Η διαδικασία είναι απολαυστική, το να ασχολείται κανείς με το μουσείο της ΑΕΚ. Δεν είναι ίδιο το σημερινό μουσείο με αυτό που άνοιξε πριν από δύο χρόνια. Ο χώρος εξελίσσεται, εμπλουτίζεται κάθε μέρα που περνάει. Πριν από ένα τέταρτο, μου έφεραν μια σημαντική φανέλα από έναν σημαντικό ματς εδώ μέσα το 1997.

Θέλω να πω ότι η συλλογή συνέχεια εμπλουτίζεται και συνέχεια θέλουμε και προσπαθούμε να έχουμε κάτι καινούργιο να δείξουμε. Αυτή η προσπάθεια γίνεται τελευταία είναι μέσα από το μουσείο της ΑΕΚ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του μουσείου, να μάθουν οι οπαδοί μας λίγο καλύτερα την ιστορία του συλλόγου. Ιδιώς τα πρώτα χρόνια που δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, να βοηθήσουμε τον κόσμο να μάθει περισσότερα για τους ιδρυτές μας, τους προέδρους μας, τις πρώτες δεκαετίες.

Συνήθως όλοι μας θυμόμαστε αυτά που έχουμε ζήσει, όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε ζήσει και καλό θα ήταν να τα γνωρίζουμε γιατί η ιστορία είναι και η ταυτότητά μας. Όλοι οι σύλλογοι είναι αξιοσέβαστοι αλλά δεν είναι ίδιοι».

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

