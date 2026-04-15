«Έχουν τρελαθεί οι Ισπανοί με τον Καρέτσα - 60 εκατομμύρια για τον Έλληνα διεθνή»

Όσο περνούν οι μέρες, τόσο εντείνονται οι φήμες γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων να γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα για την απόκτηση του 18χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα.

Πιο συγκεκριμένα, το «FootMercato» αναφέρει ότι οι «μερένγκες» έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στη διεκδίκηση του Καρέτσα, χωρίς όμως να είναι οι μόνοι «παίκτες» στη μάχη για την υπογραφή του. Η περίπτωση του νεαρού Έλληνα διεθνούς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μίλαν, οι οποίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

Το έντονο αυτό ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ τη φετινή σεζόν, αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αξία του στην αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του, με αρκετούς σκάουτερ να τον παρακολουθούν στενά.

Η τιμή του έχει… εκτοξευτεί

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γκενκ αυτή τη στιγμή κοστολογεί τον 18χρονο ποδοσφαιριστή περίπου στα 55 έως 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για την ηλικία του, γεγονός που δείχνει και την εμπιστοσύνη του συλλόγου στις δυνατότητές του. Παράλληλα, το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029, κάτι που δίνει στη βελγική ομάδα ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Όσον αφορά τις φετινές του επιδόσεις, ο Καρέτσας πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του. Σε συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει καταγράψει τρία γκολ και 18 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας του και αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ανερχόμενο ταλέντο, αλλά για έναν ήδη πολύτιμο ποδοσφαιριστή.

monobala.gr