Μπενίτεθ: «Θετικός ο απολογισμός στον Παναθηναϊκό, αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή»

Ο Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενήθηκε στη Gazzetta dello Sport όπου μίλησε για την πορεία πρωταθλητισμού της Ίντερ, ενώ έκανε και μια αναφορά στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Στην ιστοσελίδα Gazzetta dello Sport με αφορμή την εξαιρετική πορεία της πρώην ομάδας του, Ίντερ, αλλά και για την Νάπολι, φιλοξενήθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αφού ρωτήθηκε για τους «νερατζούρι» και τους «παρτενοπέι», μίλησε και για την παρουσία του στον πάγκο του «τριφυλλιού», κάνοντας τον ως τώρα απολογισμό.

Επιπλέον μίλησε για την επόμενη σεζόν και την επικείμενη βελτίωση του πρότζεκτ που «τρέχει» στον σύλλογο.

Αναλυτικά: «Φτάσαμε σε μια δύσκολη στιγμή και καταφέραμε να προκριθούμε στα πλέι οφ που εγγυώνται συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και στους “16” του Europa League μετά από 16 χρόνια. Νομίζω ότι το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πρότζεκτ που ελπίζουμε να βελτιώσουμε την επόμενη σεζόν».

