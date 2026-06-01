Ξέσπασε ο Ποέτα!

Μετά την ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από την Μπρέσια, ο Πέπε Ποέτα ξέσπασε για την διαιτησία και για τις βολές που εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:«Παίξαμε ένα μάλλον όχι και τόσο έξυπνο παιχνίδι. Εκνευριστήκαμε με τους διαιτητές ήδη από την πρώτη περίοδο και αυτό δεν μας βοήθησε. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, να το φέρουμε στον ρυθμό που θέλαμε και που μας ταιριάζει, όμως στη συνέχεια εκνευριστήκαμε ξανά και αφήσαμε τον αγώνα να μας ξεφύγει.

Ακόμη και απόψε, επιτρέψαμε στην Μπρέσια μόλις εννέα ασίστ, αλλά της δώσαμε και 42 βολές. Επίσης, δεν μας βοήθησαν το 5/24 στα τρίποντα και οι δέκα χαμένες βολές. Για εμάς το ζητούμενο είναι να επιβάλουμε τη σωματική μας δύναμη και τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού· διαφορετικά, αναγκαζόμαστε να ακολουθήσουμε το δικό τους παιχνίδι και η σειρά μπορεί να αλλάξει.

Τα κριτήρια των διαιτητών ήταν σταθερά σε όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών· εμείς δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Δουλέψαμε καλά για να περιορίσουμε το παιχνίδι του Μπίλαν στο short roll και να κρατήσουμε υπό έλεγχο τον Μπέρνελ. Ο Ντέλα Βάλε αγωνίζεται σε εκπληκτικό επίπεδο και βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο από τους δικούς του πόντους, μας τιμώρησαν εκείνοι του Ιβάνοβιτς, ο οποίος έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και εκτέλεσε 17 βολές».

sdna.gr