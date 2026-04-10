ΠΑΟΚ: Ένταση στις προπονήσεις πριν το Πάσχα

ΠΑΟΚ: Ένταση στις προπονήσεις πριν το Πάσχα

Με έντονο πρόγραμμα ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον κύκλο προπονήσεων πριν το Πάσχα, με Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ σε θεραπεία.

Με υψηλή ένταση και χωρίς… εκπτώσεις ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο κύκλο της προετοιμασίας, με την προπόνηση της Μεγάλης Παρασκευής να έχει απαιτητικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία περιελάμβανε δουλειά στη φυσική κατάσταση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δυνατές μονομαχίες 1vs1, με το τεχνικό τιμ να κρατά τους ρυθμούς σε υψηλό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε στο ιατρικό δελτίο, καθώς τέσσερις ποδοσφαιριστές παραμένουν εκτός πλήρους δράσης. Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι επέστρεψαν στο γήπεδο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, δείχνοντας σημάδια προόδου.

Αντίθετα, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο.

Ο «Δικέφαλος» θα πάρει ανάσες το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, πριν επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (13/4) το απόγευμα, με στόχο την τελική ευθεία της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Πρόγραμμα φυσικής κατάστασης στη Νέα Μεσημβρία, με δουλειά μέσα από διάφορες ασκήσεις. To πρόγραμμα ήταν υψηλής έντασης και περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και στο φινάλε μάχες 1 Vs 1.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Μ.Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα η ομάδα έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπνήσεις τη Δευτέρα του Πάσχα (13.04) στις 17:00.

