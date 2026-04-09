ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούτε τον ξέχασαν, ούτε τους ξέχασε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε 76 συμμετοχές, σκόραρε 13 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ...

Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν τόση σημασία, όσο αυτό που άφησε πίσω ως συναίσθημα ο Μούσα Αλ Τάμαρι. Και αυτό είναι αμφίδρομο. Ο 28χρονος πλέον Ιορδανός ακραίος επιθετικός της γαλλικής Ρεν, πρόσφερε 5000 ευρώ στην οικονομική εκστραρεία του ΑΠΟΕΛ. 

Τον Τάμαρι δεν τον ξέχασαν ποτέ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Η προσφορά του και όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ήταν αρκετά για να σηκωθούν απ΄τις καρέκλες τους ουκ ολίγες φορές οι φίλοι της ομάδας. 

Ο ΑΠΟΕΛ του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω που ήθελε. Κι αυτός, δεν το ξέχασε ποτέ. 

Δεν είναι τυχαίο το τεράστιο respect που παίρνει απ΄όταν έγινε γνωστή η εισφορά του. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη