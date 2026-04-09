Ούτε τον ξέχασαν, ούτε τους ξέχασε

Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν τόση σημασία, όσο αυτό που άφησε πίσω ως συναίσθημα ο Μούσα Αλ Τάμαρι. Και αυτό είναι αμφίδρομο. Ο 28χρονος πλέον Ιορδανός ακραίος επιθετικός της γαλλικής Ρεν, πρόσφερε 5000 ευρώ στην οικονομική εκστραρεία του ΑΠΟΕΛ.

Τον Τάμαρι δεν τον ξέχασαν ποτέ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Η προσφορά του και όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ήταν αρκετά για να σηκωθούν απ΄τις καρέκλες τους ουκ ολίγες φορές οι φίλοι της ομάδας.

Ο ΑΠΟΕΛ του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω που ήθελε. Κι αυτός, δεν το ξέχασε ποτέ.

Δεν είναι τυχαίο το τεράστιο respect που παίρνει απ΄όταν έγινε γνωστή η εισφορά του.