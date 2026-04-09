Μπαρτσελόνα: Επαφές με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τον Κανσέλο

Μπαρτσελόνα: Επαφές με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τον Κανσέλο

Εισηγήθηκε την παραμονή του ο Χάνσι Φλικ

Ο Χάνσι Φλικ εισηγήθηκε την παραμονή και τα επόμενα χρόνια του Ζοάο Κανσέλο και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε επαφές με την Αλ Χιλάλ για ν' αγοράσει τα δικαιώματα του, έχοντας ενημερώσει και τον μάνατζερ του, Χόρχε Μέντες, για την απόφαση της. 

Ο 31χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός επέστρεψε τον Ιανουάριο στη Βαρκελόνη, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, και με τις εμφανίσεις του έχει πείσει τον Φλικ για τη χρησιμότητα του.

Να σημειωθεί πως το καλοκαίρι του 2024 η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να κρατήσει τον Κανσέλο μετά από το δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά επέλεξε τότε να μην το κάνει, και φαίνεται πως το μετάνιωσε. Και ο ίδιος ο διεθνής μπακ θέλει πάντως να παραμείνει στο «Καμπ Νου» και η Μπάρτσα προτείνει στην Αλ Χιλάλ 17 εκατ. ευρώ για να κρατήσει τα δικαιώματα του.

Ξανά, ό,τι πιο δύσκολο

ΑΕΛ

|

Category image

Ούτε τον ξέχασαν, ούτε τους ξέχασε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Σπαλέτι ανανεώνει με τη Γιουβέντους μέχρι το 2028

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε πολλά για να μην γίνει αυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επαφές με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τον Κανσέλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανανέωση μέχρι το 2028 ανάμεσα σε Ομόνοια και Παναγή!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει εώς το 2029 ο Γεωργίου στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές από την Ερυθραία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησε ελπίδα ανατροπής η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ημερομηνίες για τους πρώτους τελικούς του πρωταθλήματος Allwyn στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Ολυμπιακός: Off ο Νιλικίνα με Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Έσπασε το ρόδι ο Ίμερι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Με Τιμούρ, Μοράις και Γουόκαπ οι Πασχαλινές δημοπρασίες του Charity Idols!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Προπόνηση με Μαγιαμπέλα στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Γιουβέντους θέλει να ενεργοποιήσει τη «βόμβα» με τον Άλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

