Μπαρτσελόνα: Επαφές με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τον Κανσέλο

Ο Χάνσι Φλικ εισηγήθηκε την παραμονή και τα επόμενα χρόνια του Ζοάο Κανσέλο και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε επαφές με την Αλ Χιλάλ για ν' αγοράσει τα δικαιώματα του, έχοντας ενημερώσει και τον μάνατζερ του, Χόρχε Μέντες, για την απόφαση της.

Ο 31χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός επέστρεψε τον Ιανουάριο στη Βαρκελόνη, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, και με τις εμφανίσεις του έχει πείσει τον Φλικ για τη χρησιμότητα του.

Να σημειωθεί πως το καλοκαίρι του 2024 η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να κρατήσει τον Κανσέλο μετά από το δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά επέλεξε τότε να μην το κάνει, και φαίνεται πως το μετάνιωσε. Και ο ίδιος ο διεθνής μπακ θέλει πάντως να παραμείνει στο «Καμπ Νου» και η Μπάρτσα προτείνει στην Αλ Χιλάλ 17 εκατ. ευρώ για να κρατήσει τα δικαιώματα του.

