Έκανε πολλά για να μην γίνει αυτό

Ο Χάρης Φωτίου στο πλαίσιο της δημοσιογραφικ΄ής διάσκεψης που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες, τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα είναι σε επαφές με τον νεαρό επιθετικό προκειμένου να ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Η αλήθεια είναι πως, ο Γεωργίου κάνει φοβερά πράγματα με την Ομόνοια Αραδίππου φέτος. Έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 22 αγώνες, πρώτη φορά κλήση στην Εθνική Ανδρών και σταθερά καλή παρουσία στα παιχνίδια των «Περιστεριών».

Κοντολογίς, έγιναν ή αν θέλετε, έκανε πολλά πράγματα για να μην γίνει κι΄αυτό, να βρει τρόπο ο ΑΠΟΕΛ να τον «δέσει» για αρκετά ακόμα χρόνια.