Ο Γάλλος Μπαστιάν διαιτητής στο Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ

Ο Μπενουά Μπαστιάν ορίστηκε από την UEFA διαιτητής στον πρώτο προημιτελικό του Conference League, Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ, που θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45).

Ο 43χρονος Γάλλος διαιτητής, κατηγορίας Elite, δεν έχει «σφυρίξει» ποτέ παιχνίδι της Ένωσης, αλλά ήταν σε άλλες πέντε αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων: Χάποελ Μπερ Σεβά-Ολυμπιακός το 2016 (1-0), Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός το 2017 (1-0), Ολυμπιακός-Μίλαν το 2018 (3-1), Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός το 2019 (3-1) και Μπάτσκα Τόπολα-Ολυμπιακός το 2023 (2-2).

Φέτος ήταν σε τέσσερα ματς του Champions League (Άγιαξ-Γαλατάσαραϊ 0-3, Τότεναμ-Σπάρτα Πράγας 3-0, Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη 4-1 στην League Phase και Μπάγερν-Αταλάντα 4-1 στους «16»), ενώ ήταν και σε 14 ματς της Ligue 1.

Βοηθοί του την Μ. Πέμπτη θα είναι οι Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ (όλοι τους Γάλλοι), ενώ στο VAR θα είναι ο Βέλγος Μπραμ Βαν Ντρίσε και ο Γάλλος Μπαστιάν Ντεσεπί.