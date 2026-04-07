Κρίνονται… άπαντες στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση του, τόσο στη φετινή σεζόν, αλλά και τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του οποίου η παρουσία στο τιμόνι της ομάδας έφερε ηρεμία, έπειτα από μία περίοδο με συχνές αλλαγές στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Οι Πειραιώτες απομακρύνθηκαν αισθητά από τον στόχο του τίτλου με την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ με 1-0 στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League. Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα συνδυάστηκε και με κάκιστη εικόνα των «ερυθρόλευκων» και μάλιστα στο ίδιο τους το σπίτι. Όπου εδώ και καιρό παίρνουν πολύ κάτω από τη… βάση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, εκτός από την ΑΕΚ, δεν σκόραραν ούτε με την ΑΕΛ Novibet, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τη Λεβερκούζεν, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ενώ πανηγύρισαν μόνο ενδιάμεσα με τον Παναιτωλικό.

Στη διοίκηση του Ολυμπιακού υπάρχει έντονος προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας και υπήρξε συζήτηση εντός της διοίκησης των Πειραιωτών για το τι πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που δεν βελτιώθηκε η εικόνα των Πειραιωτών ούτε έπειτα από τα όσα ειπώθηκαν μετά την γκέλα με την ΑΕΛ Novibet. Άπαντες πλέον είναι υπό κρίση, όπως σημειώνεται και στο «Φως των Σπορ». Τόσο ο προπονητής, όσο και οι ποδοσφαιριστές, καθώς και το καλοκαίρι δεν είναι μακριά πλέον.