Η σεζόν καριέρας του Κοϊτά απογειώνει την ΑΕΚ

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει εκτοξεύσει την απόδοσή του και μαζί την ΑΕΚ. Τα γκολ-χρυσάφι και ο κομβικός ρόλος του στο πλάνο του Νίκολιτς.

Τον τίτλο του πιο βελτιωμένου παίκτη την ΑΕΚ αξίζει ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Το γκολ του στη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-1) ήταν απλώς η πιο πρόσφατη απόδειξη πως ο ακραίος επιθετικός από τη Μαυριτανία είναι πλέον αναντικατάστατος στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Λίγοι περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη, όταν ο 27χρονος άσος ερχόμενος από τη Σεντ Τρούιντεν για 3,6 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2024, είχε μια μάλλον μέτρια πρώτη σεζόν. Μια περίοδος που άρχισε αρκετά καλά, αλλά τον είδε να έχει πολύ περιορισμένο ρόλο μετά την απόκτηση του Αντονί Μαρσιάλ, με τον ίδιο στο φινάλε να παρασύρεται από την εικόνα διάλυσης της «Ένωσης» στην τελική ευθεία.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Κοϊτά έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, με το γκολ που άνοιξε το σκορ και τον ευρωπαϊκό δρόμο της ΑΕΚ για την League Phase του Conference League, στο 2-0 επί της Άντερλεχτ.

Ακολούθησε, λίγες μέρες μετά, το τέρμα που έκρινε το ματς με τον Λεβαδειακό (0-1) χαρίζοντας μια νίκη που τότε είχε υποτιμηθεί αλλά απέκτησε τεράστια αξία στην πορεία του πρωταθλήματος.

Το προσωπικό γκολ του στην Σαμψούντα για τον θρίαμβο που ουσιαστικά έφερε την ΑΕΚ στα νοκ άουτ του Conference League τον έβαλε για τα καλά στις καρδιές των φίλων της ομάδας.

Και χθες βράδυ, το δικό του τέρμα στο 5’ «σφράγισε» τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, που μπορεί να αποδειχτεί χρυσάφι για την εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Ο 27χρονος άσος διανύει σεζόν καριέρας φέτος… Σύμφωνοι, την τελευταία του σεζόν στο Βέλγιο, το 2023/24, είχε καλύτερα νούμερα, με 15 γκολ και 3 ασίστ σε 38 εμφανίσεις, ωστόσο τα «έγραψε» με μια ομάδα που ήταν ένατη στο εγχώριο πρωτάθλημα. Φέτος, σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και συνεχίζει Απρίλη μήνα στην Ευρώπη, ο Αφρικανός άσος έχει 8 γκολ και 4 ασίστ σε 45 εμφανίσεις έχοντας απουσιάσει μόνο από ένα ματς, αυτό με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου ήταν τιμωρημένος.

Πέρα από την προσφορά του σε γκολ και ασίστ, ο Κοϊτά είναι και ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς σε επίπεδο τακτικής. Είναι συνεπέστατος στα ανασταλτικά του καθήκοντα δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στην πλευρά του και δεν αφήνει ποτέ τον μπακ του εκτεθειμένο. Γι’ αυτό και ο Σέρβος τεχνικός πλέον έχει αναγάγει τον Μαυριτανό άσο σε ανάλογα κομβική μονάδα του ρόστερ του με τον Πινέδα. Κι αυτό λέει πολλά για τη σεζόν που κάνει ο Κοϊτά. Μια σεζόν καριέρας με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

