ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πλάνο Νίκολιτς για το Καραϊσκάκη

Μέσα Πινέδα και Βάργκα, δίλημμα στην επίθεση

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ ταξιδεύει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με ξεκάθαρο στόχο και σχεδόν πλήρες οπλοστάσιο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του και καλείται να πάρει τις οριστικές αποφάσεις για το αγωνιστικό πλάνο, έχοντας στο μυαλό του ένα βασικό σχήμα, το οποίο όμως δεν έχει «κλειδώσει» απόλυτα.

Τα νέα για την «Ένωση» είναι θετικά, καθώς τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα όσο και ο Μπαρνάμπας Βάργκα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού. Ο Μεξικανός μέσος επέστρεψε χωρίς προβλήματα από τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Ούγγρος φορ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δείχνει έτοιμος να μπει άμεσα στο πλάνο.

Η παρουσία του Βάργκα ανοίγει σοβαρά το ενδεχόμενο να δούμε επιθετικό δίδυμο μαζί με τον Λούκα Γιόβιτς, κάτι που έχει δουλευτεί και σε προηγούμενα παιχνίδια, δίνοντας περισσότερες λύσεις στο σκοράρισμα.

Ο Νίκολιτς φαίνεται να έχει έναν βασικό κορμό στο μυαλό του, ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό αφορά την επιθετική γραμμή. Το αν θα επιλέξει δίδυμο στην κορυφή ή θα κινηθεί με έναν καθαρό φορ, παραμένει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στα άκρα, δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Ελίασον, ενώ από την άλλη πλευρά ο Κοϊτά συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, έχοντας δείξει θετικά στοιχεία το τελευταίο διάστημα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Πινέδα αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο, ενώ και ο Περέιρα είναι μέσα στις βασικές επιλογές. Στην άμυνα, ο Μουκουντί με τον Βίντα μοιάζουν φαβορί για το κέντρο, με τον Γκατσίνοβιτς να αποτελεί επιλογή για το αριστερό άκρο.

Στα αρνητικά για την ΑΕΚ, ο Σταύρος Πήλιος δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι λόγω τιμωρίας, γεγονός που φέρνει αλλαγές στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς περιμένει την τελική προπόνηση για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική ετοιμότητα όλων, καθώς πρόκειται για ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, όπου οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

