Γύρισαν όλοι οι διεθνείς, ειδικό πρόγραμμα ο Πάλμερ-Μπράουν στον Παναθηναϊκό

Γέμισε το Κορωπί σήμερα (2/4) καθώς όλοι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ενσωματώθηκαν στην προπόνηση και τέθηκαν στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Με το «τριφύλλι» να συνεχίζει την προετοιμασία του για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και τον Ισπανό τεχνικό να ρίχνει το βάρος του στην τακτική.

Παράλληλα, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα προπόνησης αυτή την φορά, ενώ αντιθέτως οι Γιώργος Κάτρης και Μούσα Σισοκό συνέχισαν τη θεραπεία τους.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρεμιέρας των play offs του πρωταθλήματος.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, ακολούθησε τακτική και στο τέλος έπαιξαν στο μισό γήπεδο. Στην προπόνηση έλαβαν μέρος όλοι οι διεθνείς, αφού ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κι επέστρεψαν.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν και θεραπεία οι Κάτρης, Σισοκό».

sport-fm.gr