Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξαφάνισαν σε δευτερόλεπτα τα διαθέσιμα 734 εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο τη Μ. Πέμπτη.

Δυναμική θα είναι η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στο Βαγιέκας τη Μ. Πέμπτη, στο πρώτο παιχνίδι με τη Ράγιο για τα προημιτελικά του Conference League. Λόγω της μικρής χωρητικότητας του γηπέδου, στην Ένωση δόθηκαν λιγότερα από 800 εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο λεπτά!

Μάλιστα, η εξάντληση των εισιτηρίων μέσα σε δευτερόλεπτα εντυπωσίασε τους Ισπανούς, με την ιστοσελίδα eldesmarque να γράφει: «Εισβολή στο Βαγιέκας! Περισσότεροι από 700 οπαδοί της ΑΕΚ ξεπούλησαν τα εισιτήρια σε δυο λεπτά»!

Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα συνολικά 734 εισιτήρια «εξαφανίστηκαν» μέσα σε μόλις δύο λεπτά από τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ αναμένεται και η παρουσία επιπλέον φιλάθλων της Ένωσης, που θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση απευθείας στην Ισπανία. Παράλληλα, το δημοσίευμα υπενθυμίσει ότι το παιχνίδι θεωρείται «υψηλού κινδύνου» από την Επιτροπή κατά της βίας στην Ισπανία και τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα είναι κλειστά.

