Ενεργός συμμετοχή της ΚΟΕ στο 36ο Συνέδριο ΕΑΚ–ΠΣΑΤ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ–ΠΣΑΤ, το οποίο φιλοξενείται στη Λάρνακα το τριήμερο 26–28 Μαρτίου 2026, με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) να δίνει δυναμικό «παρών» και να επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική της στήριξη προς τον θεσμό.

Η ΚΟΕ εκπροσωπήθηκε στο ανώτατο επίπεδο από τον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Χρυσοστόμου, ενώ το παρών έδωσαν ο Κοσμήτορας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου κ. Μάρκος Κληρίδης που θα είναι εκ των εισηγητών του Συνεδρίου, ο Διευθυντής της ΚΟΕ κ. Ανδρέας Βασιλείου και ο Λειτουργός Τύπου κ. Νίκος Σοφιόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στην ενίσχυση της αθλητικής δημοσιογραφίας και του δημόσιου διαλόγου γύρω από τον αθλητισμό.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Χρυσοστόμου ανέδειξε τον διαχρονικό ρόλο του Συνεδρίου ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι σχέσεις των δύο χωρών αναδεικνύονται ιστορικά και πρωτοπόρα μέσα από αυτό το Συνέδριο από το 1982», ενώ αναφέρθηκε και στους συμβολισμούς που δημιουργεί η διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Λάρνακα, «στην πόλη του Κίμωνα», σε συνάρτηση με τα πρόσφατα γεγονότα που οδήγησαν τη φρεγάτα «Κίμων» στο νησί, υπογραμμίζοντας ότι «όσα συγκινητικά βιώσαμε ανέδειξαν ξανά τις αδελφικές σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας». Παράλληλα, τόνισε ότι οι αθλητικοί συντάκτες «συμβάλλουν μέσα από τα θέματα και τον προβληματισμό τους στην αναβάθμιση όλων των παραμέτρων του αθλητικού μας χώρου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της συνεργασίας των θεσμών, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή «σέβεται το έργο των αθλητικών συντακτών και θεωρεί καθοριστική τη συμβολή τους στην πρόταξη των αρχών και αξιών του Ολυμπισμού», ενώ υπογράμμισε την «αγαστή συνεργασία» που αναπτύσσει τόσο με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας όσο και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προς όφελος του αθλητισμού των δύο χωρών.

Η ΚΟΕ στηρίζει ενεργά το Συνέδριο ως χορηγός, συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωσή του, γεγονός που αναγνωρίστηκε και από τους διοργανωτές με την απονομή τιμητικής πλακέτας προς την Επιτροπή. Παράλληλα, η ΚΟΕ τίμησε τους Προέδρους της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου και του ΠΣΑΤ, κ. Ηρόδοτο Μιλτιάδους και κ. Βαγγέλη Ιωάννου, για τη διαχρονική τους προσφορά στον θεσμό.

Η παρουσία και η στήριξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στο 36ο Συνέδριο ΕΑΚ–ΠΣΑΤ επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της για ενίσχυση της συνεργασίας με τους φορείς της αθλητικής δημοσιογραφίας και την προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού, μέσα από έναν ουσιαστικό και σύγχρονο διάλογο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα συμπεράσματα του θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό σκέψης και δράσης για το μέλλον του αθλητισμού. Απευθύνει επίσης, θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Διαμαντένιο Χορηγό) και την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Χρυσό Χορηγό), για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.