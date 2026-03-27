Κοϊτά: «Για μένα είναι μεγάλη τιμή που θα παίξω αντίπαλος του Μέσι»

Η εθνική Μαυριτανίας με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ στη σύνθεσή της θα δώσει ένα σπουδαίο φιλικό κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και των υπολοίπων αστέρων στο Μπομπονέρα.

Ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης, παραχώρησε δηλώσεις στην αργεντίνικη ole και μεταξύ άλλων εξέφρασε τη χαρά του που θα αντιμετωπίσει τον super star της Ίντερ Μαϊάμι, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει με τον Ρομπέρτο Περέιρα και τον Έρικ Λαμέλα που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην Ένωση.

“Δεν υπάρχουν λόγια για τον Μέσι. Είναι μοναδικός, για μένα είναι ο καλύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που θα παίξω αντίπαλος του Μέσι και είμαι πολύ χαρούμενος. Αν πάρω τη φανέλα του Μέσι θα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είμαι μεγάλος θαυμαστής. Είναι όνειρο να παίξω εναντίον του με την εθνική μου ομάδα”.

Για το πώς του φαίνεται η Αργεντινή: “Μου αρέσει η Αργεντινή. Έχω συμπαίκτες τον Τούκου Περέιρα και πέρυσι τον Λαμέλα και μου μιλούν πολύ για την Αργεντινή“.

Για το αν έχει πιει μάτε: “Επειδή βλέπω τον Τούκου κάθε μέρα με το κουτί, μπορεί να δοκιμάσω μάτε αύριο μετά τον αγώνα και να δω πώς είναι“.

