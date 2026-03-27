Ομάδα της Premier League «απαγορεύει» πανηγυρισμούς στο γήπεδό της στην Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έχει αποσπαστεί εννέα βαθμούς από τη δεύτερη στη βαθμολογία Μάντσεστερ Σίτι, με επτά ματς να απομένουν, και όλα δείχνουν πως αυτό το πρωτάθλημα δεν… χάνεται. Μάλιστα, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει την ευκαιρία να το κατακτήσει και μαθηματικά, αρκετά νωρίτερα από το προκαθορισμένο τέλος της σεζόν.

Συγκεκριμένα, εάν στους προσεχείς αγώνες της με Μπόρνμουθ, Νιουκάστλ και Φούλαμ κερδίσει και δεν ηττηθεί ενδιάμεσα από τους «πολίτες», την 36η αγωνιστική με νίκη επί της Γουέστ Χαμ, θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

Ωστόσο, η επικείμενη κατάκτηση της Premier League από τους «κανονιέρηδες» στο «Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου», μάλλον, είναι ένα σενάριο που απεύχονται οι άνθρωποι των «σφυριών».

Παρόλα αυτά, ακόμα και αν αυτό συμβεί, εκείνοι έχουν λάβει εκ των προτέρων τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τον ενθουσιασμό και τη χαρά που δεδομένα θα κατακλύζουν τον Μικέλ Αρτέτα και τους παίκτες του με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror, οι ιθύνοντες της Γουέστ Χαμ, φοβούμενοι πως οι οπαδοί της Άρσεναλ αγοράζουν εισιτήρια στις κεντρικές θύρες του γηπέδου, έδρασαν άμεσα. Απαιτούν, πλέον, πειστήρια από αυτούς που έχουν κατοχυρώσει ήδη τη θέση τους στις εξέδρες για το αν είναι υποστηρικτές της ομάδας ή όχι. Τι είδους πειστήρια;

Φωτογραφικό υλικό των κατόχων εισιτηρίων από αγώνες, συναθροίσεις και πάρτι των οπαδών της Γουέστ Χαμ με ενδυμασία και αξεσουάρ που θα φέρουν το σήμα και τα χρώματα της ομάδας. Εκτός όλων των άλλων, χρειάζεται και αποδεικτικό πως τα εν λόγω προϊόντα αγοράστηκαν πριν τις 26 Ιανουαρίου!

Βέβαια, αυτά τα δρακόντεια μέτρα πλήττουν αποκλειστικά εκείνους που θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά από κοντά αγώνα της Γουέστ Χαμ.

Τα «σφυριά» προέβησαν σε αυτές τις πρωτοφανείς ενέργειες, προκειμένου να μην βιώσουν, απέναντι στη συμπολίτισσα Άρσεναλ, ό,τι είχε συμβεί στην Μπαρτσελόνα, τέσσερα έτη νωρίτερα, από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στα προημιτελικά του Europa League το 2022. Εκείνη τη χρονιά, 30.000 Γερμανοί φίλαθλοι πλημμύρισαν τις εξέδρες του «Καμπ Νου».

Η Γουέστ Χαμ… προνόησε και δεν θα επιτρέψει στην Άρσεναλ να πραγματοποιήσει φιέστα τίτλου στο γήπεδό της, αλλά τους πανηγυρισμούς των «κανονιέρηδων» ουδείς μπορεί να τους περιορίσει, 22 χρόνια μετά!

Englamd365.gr