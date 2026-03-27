Παίκτης από την Πρέμιερ Λιγκ φλερτάρει με την Εθνική Κύπρου!

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τροπή παίρνει η υπόθεση της ένταξης του Μάρκους Έντουαρντς στην Εθνική Κύπρου. Ο 27χρονος δεξιός εξτρέμ της Μπέρνλι βρέθηκε χθες βράδυ στις κερκίδες του ΓΣΠ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία, κίνηση που κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί.

Ο Αγγλοκύπριος άσος, ο οποίος κατέγραψε 22 συμετοχές σε όλες της διοργανώσεις στην Αγγλία (1 γκολ, 4 ασίστ), φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φορέσει το εθνόσημο στο στήθος.

Όταν στο παρελθόν είχε προσεγγιστεί από την ΚΟΠ, προτεραιότητά του, όπως ήταν φυσικό, ήταν να αγωνιστεί στην Εθνική Αγγλίας. Αυτό όμως το ενδεχόμενο με το πέρασμα του χρόνου απομακρύνεται, κάτι που ίσως διαφοροποιήσει την προσέγγισή και τις σκέψεις του. Ο Έντουαρντς είχε αγωνιστεί στα μικρά κλιμάκια των «Λιονταριών».

Ο παίκτης βρέθηκε στην Κύπρο για οικογενειακούς λόγους, αλλά η παρουσία του στο γήπεδο αποτελεί την πιο ηχηρή επιβεβαίωση ότι οι επαφές με την ΚΟΠ έχουν αναθερμανθεί. Έγκυρη πηγή μάς ενημέρωσε ότι αν και δεν υπάρχει τίποτα το τελεσίδικο, το παράθυρο ένταξής του είναι ανοικτό.

Αν ο Απόστολος Μάντζιος καταφέρει τελικά να εντάξει στο δυναμικό της ομάδας έναν ποδοσφαιριστή με τις παραστάσεις του Έντουαρντς, θα πρόκειται για μια κίνηση που αλλάζει επίπεδο τη μεσοεπιθετική γραμμή της Εθνικής μας.