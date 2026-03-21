Γιόβιτς: «Μεγάλος σύλλογος η ΑΕΚ, που έχει τους πιο παθιασμένους οπαδούς μπροστά στους οποίους έχω παίξει»!

Με αποθεωτικά λόγια την ΑΕΚ και τον κόσμο της μίλησε ο Λούκα Γιόβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον Ντομαγκόι Βίντα στο σλοβενικό τηλεοπτικό δίκτυο Sport TV που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα για τη ρεβάνς της Ένωσης με την Τσέλιε.

Ο Σέρβος φορ τόνισε ότι η Ένωση είναι ένας μεγάλος σύλλογος που έχει τους πιο παθιασμένους οπαδούς μπροστά στους οποίους έχει παίξει στην καριέρα του!Αρχικά, αναφέρθηκε στη ζωή στην Ελλάδα λέγοντας πως: «Όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου άσχημα. Προς το παρόν όλα πάνε πολύ καλά. Εδώ έχουμε ένα μικρό βαλκανικό γκρουπ. Η διαδικασία προσαρμογής ήταν πολύ γρήγορη», είπε αρχικά ο Γιόβιτς με τον Βίντα να προσθέτει: «Είναι ακόμα λίγο παιδιάστικος, αλλά κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό».

Στη συνέχεια ο Γιόβιτς μίλησε για την ΑΕΚ επισημαίνοντας πως: «Ήρθα πεινασμένος για γκολ, πεινασμένος για παιχνίδι και για μάχη για τίτλους. Η AEK είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια βάση φιλάθλων. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει οπαδούς σε όλη τη χώρα. Εντυπωσιάστηκα πολύ όταν ήρθα εδώ. Ειλικρινά λέω ότι οι φίλαθλοι της AEK είναι οι πιο παθιασμένοι οπαδοί μπροστά στους οποίους έχω παίξει μέχρι τώρα», με τον Βίντα να αναφέρει: «Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα είναι η απέραντη αγάπη των φιλάθλων. Το δεύτερο πράγμα, που συνδέεται με το πρώτο, είναι η δύναμη. Το πώς οι άνθρωποι παλεύουν για την ομάδα τους είναι πραγματικά κάτι που σε εμπνέει».

