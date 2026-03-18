Φωτιάς στη Ν.Φιλαδέλφεια, Πολυχρόνης στον Βόλο, στον «πάγκο» ο Τσιμεντερίδης και... άρωμα SL 2
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να βάζει μόνο Έλληνες ρέφερι. Σιωπηρή τιμωρία για τον Τσιμεντερίδη, από τη Superleague 2 όλοι οι AVAR!
Η ΚΕΔ άφησε εκτός ορισμών τον διαιτητή Τσιμεντερίδη μετά την απαράδεκτη παρουσία του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, με αποκορύφωμα το πέναλτι που δεν δόθηκε στους Πράσινους.
Στο ΑΕΚ-Κηφισιά ορίστηκε ο Φωτιάς, στο Βόλος-ΠΑΟΚ ο Πολυχρόνης, στο Ολυμπιακός-ΑΕΛ ο Βεργέτης και στο Αστέρας-Παναθηναϊκός ο Παπαπέτρου.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)
Αστέρας-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)
Άρης-ΟΦΗ: Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)
Βόλος-ΠΑΟΚ: Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)
Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)
Ολυμπιακός-Λάρισα: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)
