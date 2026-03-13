Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ., συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο νεαρός που έχει ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη φονική επίθεση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη.

Αυτό που εξετάζουν οι Αρχές, ως πιθανή σειρά γεγονότων, είναι ο 20χρονος να είχε στήσει καρτέρι με τους δύο φίλους του στον δράστη για να του επιτεθούν και να τον ξυλοκοπήσουν και πάνω στη συμπλοκή, ο επίσης νεαρός δράστης να μαχαίρωσε το θύμα, στον θώρακα.

Ο δράστης, αμέσως μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος όμως είχε απασχολήσει τις Αρχές και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς συμμετείχε σε ομάδα που “παγίδευε” άντρες με το πρόσχημα γνωριμίας ανήλικης κοπέλας και στη συνέχεια τους ξυλοκοπούσαν και τους λήστευαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε και από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει η έρευνα των Αρχών για την ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στο επεισόδιο και την πλήρη διακρίβωση των κινήτρων της επίθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται προσαγωγές για τον εντοπισμό όλων όσων ήταν παρόντες.

To βίντεο ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος, θύμα της δολοφονικής επίθεσης με οπαδικά κίνητρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, πέφτει νεκρός έρχεται στο φως. Στο βίντεο ντοκουμέντο που μεταδίδει η ΕΡΤ, φαίνεται ο 20χρονος να τρέχει και στη συνέχεια να καταρρέει τραυματισμένος δίπλα σε ένα κάδο.

Μάλιστα, φαίνονται ακόμα δύο άτομα να περπατάνε κοντά του, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι ήταν

Σε νέο βίντεο της Voria.gr, φαίνεται το θύμα της επίθεσης να αποχωρεί περπατώντας με δυσκολία από την οδό Παπαδημητριου, την ώρα που δύο άτομα προπορεύονται τρέχοντας. Ο 20χρονος μοιάζει να δυσκολεύεται να τους ακολουθήσει και περπατάει, καθώς έχει ήδη δεχθεί τη μοιραία μαχαριά

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, το θύμα, γεννημένο το 2006, είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών που έστηναν ενέδρες σε φερόμενους παιδεραστές. Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ.

