Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου

Παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ., συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο νεαρός που έχει ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη φονική επίθεση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη.

Αυτό που εξετάζουν οι Αρχές, ως πιθανή σειρά γεγονότων, είναι ο 20χρονος να είχε στήσει καρτέρι με τους δύο φίλους του στον δράστη για να του επιτεθούν και να τον ξυλοκοπήσουν και πάνω στη συμπλοκή, ο επίσης νεαρός δράστης να μαχαίρωσε το θύμα, στον θώρακα.

Ο δράστης, αμέσως μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος όμως είχε απασχολήσει τις Αρχές και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς συμμετείχε σε ομάδα που “παγίδευε” άντρες με το πρόσχημα γνωριμίας ανήλικης κοπέλας και στη συνέχεια τους ξυλοκοπούσαν και τους λήστευαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε και από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει η έρευνα των Αρχών για την ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στο επεισόδιο και την πλήρη διακρίβωση των κινήτρων της επίθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται προσαγωγές για τον εντοπισμό όλων όσων ήταν παρόντες.

To βίντεο ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος, θύμα της δολοφονικής επίθεσης με οπαδικά κίνητρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, πέφτει νεκρός έρχεται στο φως. Στο βίντεο ντοκουμέντο που μεταδίδει η ΕΡΤ, φαίνεται ο 20χρονος να τρέχει και στη συνέχεια να καταρρέει τραυματισμένος δίπλα σε ένα κάδο.

Μάλιστα, φαίνονται ακόμα δύο άτομα να περπατάνε κοντά του, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι ήταν

Σε νέο βίντεο της Voria.gr, φαίνεται το θύμα της επίθεσης να αποχωρεί περπατώντας με δυσκολία από την οδό Παπαδημητριου, την ώρα που δύο άτομα προπορεύονται τρέχοντας. Ο 20χρονος μοιάζει να δυσκολεύεται να τους ακολουθήσει και περπατάει, καθώς έχει ήδη δεχθεί τη μοιραία μαχαριά

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, το θύμα, γεννημένο το 2006, είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών που έστηναν ενέδρες σε φερόμενους παιδεραστές. Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ.

Πηγή: News247.gr

 

Κάλλια: «Ρατσιστικό να βρίζουν μία γυναίκα, δικαιούμαι καλύτερη συμπεριφορά»

Κύπρος

|

Category image

Κέρδισε και συνεχίζει να ελπίζει η Δόξα

ΔΟΞΑ

|

Category image

Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ και έκλεισε θέση στον τελικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε ντεμπούτο στα 41 του στο Europa League και έγραψε ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρίτο φαβορί για το Conference League η ΑΕΚ Αθηνών, πρώτη η Κρίσταλ Πάλας (Που βρίσκεται η ΑΕΚ)

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή στο ντέρμπι με τον Άρη!

Ελλάδα

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ομόνοιας Αραδίππου

ΑΕΛ

|

Category image

Σεβίλλη: Μειώθηκε η ποινή του Αλμέιδα, πότε επιστρέφει στους πάγκους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου

Ελλάδα

|

Category image

Οι τέσσερις νέοι κανονισμοί που θα έχουν ισχύ από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι VARίστες έμειναν άναυδοι: «Ουάου! Το γκολ πρέπει να μετρήσει, δεν τσεκάρω τίποτα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιστός στρατιώτης της ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πήραν το βραβείο για τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας!

Ελλάδα

|

Category image

Βαριά τιμωρία στον Κολοβό

Ελλάδα

|

Category image

Οι «Αετοί» αποδοκιμάστηκαν - Δεν είναι σίγουρος ο Γκλάσνερ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη