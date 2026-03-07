Tελικά εκτός αποστολής ο Γιόβετιτς – Ο λόγος που δεν υπολογίζεται

Ο Γιόβετιτς προστέθηκε στις απουσίες της Ομόνοιας για τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου.

Αν και στο γραφικό που ανάρτησε η Ομόνοια φαίνεται ο παίκτης να είναι στον πάγκο, εντούτοις σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση τελικά είναι εκτός αποστολής.

Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν από τους πράσινους, ο λόγος που δεν είναι στα πλάνα του Χένινγκ Μπεργκ είναι επειδή ήταν άρρωστος.

Θυμίζουμε ότι εκτός είναι επίσης οι Σεμέδο, Άιτινγκ, Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα, Μασούρας, Οντουμπάντζο και ο τιμωρημένος Παναγιώτου.