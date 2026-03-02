Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, όπως έγινε και επίσημα πλέον γνωστό.

Σε πρώτη φάση φαβορί φάνταζε η Λεωφόρος, η οποία πήρε το «πράσινο φως» από την UEFA, αφού βάσει του χρονοδιαγράμματος των έργων το διάστημα του αγώνα οι γερανοί θα είχαν μεταφερθεί στην μεριά των επισήμων και των δημοσιογραφικών, καθιστώντας ανέφικτη την διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου ωστόσο δεσμεύτηκε να πάει πιο πίσω τα έργα και η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διατεθεί σε αυτό το γήπεδο (στην Λεωφόρο θα ήταν τριψήφιος ο αριθμός, λόγω των διαρκείας, των αναγκών της UEFA και των εισιτηρίων των φιλοξενούμενων) έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του σταδίου της Καλογρέζας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τους Ανδαλουσιανούς στο ΟΑΚΑ, με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να διεκδικήσει την πρόκριση στην ρεβάνς της Ισπανίας.

sdna.gr