ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το εντός έδρας παιχνίδι του «Τριφυλλιού» με την Ρεάλ Μπέτις θα διεξαχθεί οριστικά στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, όπως έγινε και επίσημα πλέον γνωστό.

Σε πρώτη φάση φαβορί φάνταζε η Λεωφόρος, η οποία πήρε το «πράσινο φως» από την UEFA, αφού βάσει του χρονοδιαγράμματος των έργων το διάστημα του αγώνα οι γερανοί θα είχαν μεταφερθεί στην μεριά των επισήμων και των δημοσιογραφικών, καθιστώντας ανέφικτη την διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου ωστόσο δεσμεύτηκε να πάει πιο πίσω τα έργα και η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό που μπορεί να διατεθεί σε αυτό το γήπεδο (στην Λεωφόρο θα ήταν τριψήφιος ο αριθμός, λόγω των διαρκείας, των αναγκών της UEFA και των εισιτηρίων των φιλοξενούμενων) έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του σταδίου της Καλογρέζας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τους Ανδαλουσιανούς στο ΟΑΚΑ, με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να διεκδικήσει την πρόκριση στην ρεβάνς της Ισπανίας.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκτός αποστολής Σεμέδο - Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Ομόνοιας στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποτυχία αλλά έχει και άλλο στόχο

ΑΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έφτιαξε και την άμυνα ο Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος ο Μουσελιάνι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέες αναβολές στη Euroleague ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή

EUROLEAGUE

|

Category image

Το VAR δεν φτάνει…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Όλες οι εξελίξεις - Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιου της Πάφου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Βόμβες» ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι μετά από 4 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΚ: Παραιτήθηκαν όλοι!

ΑΕΚ

|

Category image

Τώρα μπορεί να δει πιο ψηλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη